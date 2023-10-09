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Обляков о ничье со "Спартаком": эмоции были как после поражения

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Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью в дерби против "Спартака" (2:2).
Фото: Sport24
"Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в таком принципиальном матче", — написал Обляков в своём телеграм-канале.

ЦСКА находится на 7 месте. Армейцы набрали 17 очков за 11 матчей. С таким же количеством очков в таблице идут "Спартак", "Пари НН" и "Динамо". Предыдущий сезон красно-синие завершили на втором месте в таблице. Также в прошлом сезоне московский клуб выиграл Кубок России.

Следующий матч в РПЛ ЦСКА сыграет в гостях у Рубина. Встреча пройдет 21 октября в 14:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат".


Обляков ЦСКА Спартак
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