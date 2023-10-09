"Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в таком принципиальном матче", — написал Обляков в своём телеграм-канале.
ЦСКА находится на 7 месте. Армейцы набрали 17 очков за 11 матчей. С таким же количеством очков в таблице идут "Спартак", "Пари НН" и "Динамо". Предыдущий сезон красно-синие завершили на втором месте в таблице. Также в прошлом сезоне московский клуб выиграл Кубок России.
Следующий матч в РПЛ ЦСКА сыграет в гостях у Рубина. Встреча пройдет 21 октября в 14:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат".
Обляков о ничье со "Спартаком": эмоции были как после поражения
Фото: Sport24