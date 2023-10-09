"Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.
С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий", — передает слова Зеленова Metaratings.
Матч между "Спартаком" и ЦСКА закончился ничейным результатом 2:2. Последний мяч в матче забил бывший игрок армейцев Хесус Медина на 96-й минуте.
Сейчас "Спартак" идет на шестом месте в таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков. Армейский клуб идет следующим за красно-белыми. ЦСКА занимает седьмое место с 17 очками.
Следующие матчи московских грандов пройдут после паузы на игры сборных. ЦСКА встретится с "Рубином". Встреча пройдет в Казани 21 октября в 14:00 по московскому времени. Спартак примет у себя "Пари Нижний Новгород", игра пройдет 22 октября в 14:00 по московскому времени.
Глава пресс-службы "Спартака" об инциденте с бол-боем : хотелось бы обсуждать футбол, а не то, как тянут время
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов высказал свое мнение об инциденте с бол-боем на дерби против ЦСКА.
Фото: Телеграм-канал "ЦСКА здесь"