"Потеря какого игрока в летнее трансферное окно стала наиболее обидной? Зайнутдинов. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл", — сказал Фоменко.
Фоменко признался, что в команде хотели оставить казахского футболиста в клубе, однако у Зайнутдинова, перешедшего в "Бешикташ", было огромное желание поиграть за европейскую команду. Бактиёр играл за ЦСКА с 2020 года, когда перешёл из "Ростова".
Источник: Шоу "Это футбол, Брат".
Тренер ЦСКА: потеря Зайнутдинова в летнее окно — самая обидная. Он закрывал две позиции
Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко высказался об уходе из команды защитника Бактиёра Зайнутдинова.
Фото: ФК "Сочи"