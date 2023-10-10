"Это решение в УЕФА назвали "техническим", но все мы понимаем, что это политическое решение", — сказала Журова.
Напомним, международная организация отказалась от возвращения юниорской сборной России U17 в большой футбол, сославшись, что это невозможно организовать технически.
Источник: "РБ Спорт".
Журова: это решение в УЕФА назвали "техническим", но все мы понимаем, что это политическое решение
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении УЕФА отказаться от допуска сборной России U17 на международные соревнования.
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