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Журова: это решение в УЕФА назвали "техническим", но все мы понимаем, что это политическое решение

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о решении УЕФА отказаться от допуска сборной России U17 на международные соревнования.
Фото: Getty Images
"Это решение в УЕФА назвали "техническим", но все мы понимаем, что это политическое решение", — сказала Журова.

Напомним, международная организация отказалась от возвращения юниорской сборной России U17 в большой футбол, сославшись, что это невозможно организовать технически.

Источник: "РБ Спорт".


УЕФА Журова
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