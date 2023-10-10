- Конечно, Камерун является достаточно сильным соперником, однако считаю сборную России фаворитом в предстоящем матче. Прекрасно понимаю, что, возможно, африканцы превосходят по качеству своего состава нашу команду, но тут стоит учесть, насколько они будут мотивированы и готовы ментально в этой игре, - передает слова Непомнящего RT.
Товарищеский матч национальных сборных Россия - Камерун состоится 12 октября в Москве и пройдет на столичной "ВТБ Арене" - домашнем стадионе московского "Динамо". Начало матча запланировано на 19:00 мск.
После встречи с камерунцами наша национальная команда проведет еще одну товарищескую игру - со сборной Кении, она пройдет на нейтральном поле в Турции.
Экс-тренер сборной Камеруна Непомнящий: достаточно сильный соперник, однако считаю сборную России фаворитом
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказал мнение о предстоящем товарищеском матче сборной России против "неукротимых львов".
Фото: РИА Новости