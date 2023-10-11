– Мотивация становиться чемпионами не изменилась из-за отсутствия еврокубков. Ты же изначально хочешь занять первое место, а уже оно дает право сыграть в Лиге чемпионов. На что сейчас мог бы претендовать "Зенит" в ЛЧ? Тяжело сказать, как это было бы сейчас. Но в прошлом сезоне, наверное, мы бы выходили из группы. Был и Малком, например. Думаю, мы могли бы что-то показать на европейском уровне, – цитирует Сутормина "СЭ".
"Зенит" является бессменным чемпионом России последних 5 лет. С февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от выступления в официальных международных соревнований. Прошлый сезон стал для российских команд первым без еврокубков. Победителем Лиги чемпионов стал "Манчестер Сити", который в финале с минимальным счетом обыграл миланский "Интер" (1:0).
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России "Зенит" с 20 очками замыкает тройку лидеров таблицы. Отставание от идущего на первом месте "Краснодара" насчитывает 7 очков. В ближайшем туре РПЛ команда Сергея Семака 22 октября на своем поле примет "Крылья Советов", которые располагаются на второй строчке.
Сутормин: в прошлом сезоне "Зенит" выходил бы из группы Лиги чемпионов
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин заявил, что питерская команда могла бы выйти из группы Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.
Фото: ФК "Зенит"