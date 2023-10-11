- Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения. Вообще, я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся, - передает слова Лички Sport24.
Московское "Динамо" набрало 17 очков в 11 сыгранных матчах Российской премьер-лиги и занимает восьмое место в турнирной таблице. 33-летний нападающий Федор Смолов в текущем сезоне сыграл за бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 2 результативных передачи. 26-летний полузащитник Даниил Фомин провел во всех турнирах 12 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 2 ассистами.
Личка: российские игроки хороши в работе - что скажешь, то и делают. Смолов и Фомин стараются искать и другие решения
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался об исполнительности российских футболистов.
Фото: ФК "Динамо"