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Дуглас Сантос: Алип - замечательный защитник. Большой профессионал и мастер, хотя еще достаточно молод

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Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о своем партнере по линии обороны сине-бело-голубых Нуралы Алипе.
Фото: РИА Новости
- Алип - замечательный защитник, большой профессионал. В нем есть спортивная злость, которая нужна на поле, он плотно опекает соперников. Я очень рад, что он есть в команде. Алип является очень важным игроком для сборной Казахстана. Приятно играть бок о бок с ним. Он большой мастер, хотя еще достаточно молод, у него большое будущее, - цитирует Дугласа Сантоса Metaratings.ru.

23-летний центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип перешел в "Зенит" из "Кайрата" в феврале 2022 года - сначала на правах аренды, а в январе 2023 года состоялся полный выкуп трансфера игрока. В текущем сезоне на счету Алипа 15 матчей за "Зенит" во всех турнирах без результативных действий. За сборную Казахстана защитник провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.


Зенит Алип Дуглас Сантос
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