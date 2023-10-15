Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
– Я всегда разделяю спорт и политику – это мои принципы. Именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот! – приводит слова Фырата "СЭ".
Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.
Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.
12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Главный тренер сборной Кении: футбол должен объединять людей, а не наоборот!
Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился своим отношением к отстранению российских команд от официальных международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
Фото: Федерация футбола Кении