Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
4 - 0 4 0
КипрЗавершен
Чехия
1 - 0 1 0
Фарерские островаЗавершен
Швейцария
3 - 3 3 3
БеларусьЗавершен
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Косово
Перенесён
Израиль
Уэльс
21:45
ХорватияНе начат
Турция
21:45
ЛатвияНе начат
Норвегия
21:45
ИспанияНе начат
Румыния
21:45
АндорраНе начат

Главный тренер сборной Кении: футбол должен объединять людей, а не наоборот!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился своим отношением к отстранению российских команд от официальных международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.
Фото: Федерация футбола Кении
Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Я всегда разделяю спорт и политику – это мои принципы. Именно это послужило одной из причин, почему я хочу сыграть против России. Я считаю, что все в мире должны разделять спорт и политику. Футбол должен объединять людей, а не наоборот! – приводит слова Фырата "СЭ".

Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.

Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.

12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.


Сборная России сборная Кении Товарищеские матчи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится