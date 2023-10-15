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Полузащитник "Спартака" Литвинов тренируется в общей группе команды

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов занимается в общей группе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, 22-летний хавбек тренируется вместе со "Спартаком" и готовится к возобновлению чемпионата России. Напомним, Литвинов появился на поле после замены в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2). Ранее главный тренер сборной страны Валерий Карпин рассказал, что "красно-белые" обратились с просьбой не вызывать футболиста на октябрьский сбор по состоянию здоровья.

В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 10 матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость уроженца Воронежа оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.

Источник: Metaratings


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