Как утверждает источник, 22-летний хавбек тренируется вместе со "Спартаком" и готовится к возобновлению чемпионата России. Напомним, Литвинов появился на поле после замены в матче 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:2). Ранее главный тренер сборной страны Валерий Карпин рассказал, что "красно-белые" обратились с просьбой не вызывать футболиста на октябрьский сбор по состоянию здоровья.
В нынешнем сезоне Литвинов принял участие в 10 матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость уроженца Воронежа оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.
Источник: Metaratings
Полузащитник "Спартака" Литвинов тренируется в общей группе команды
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов занимается в общей группе московской команды.
Фото: ФК "Спартак"