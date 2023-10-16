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Вратарь "Зенита" Кержаков скорее всего не сыграет c "Крыльями Советов" из-за травмы

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков с высокой долей вероятности пропустит домашний матч 12-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, шансы 36-летнего голкипера принять участие в предстоящей игре РПЛ против самарских "Крыльев Советов" минимальны. Матч 12-го тура Премьер-Лиги пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. Кержаков продолжает восстанавливаться от травмы и занимается по индивидуальной программе. Наиболее вероятно, что место в воротах займет Васютин или Адамов.

Кроме того, продолжают тренироваться по индивидуальной программе травмированные футболисты "Зенита" Марио Фернандес и Дмитрий Васильев. Их возвращение на поле ожидается после зимнего перерыва в РПЛ.

Источник: "СЭ"


Зенит Крылья Советов Кержаков М Травмы
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