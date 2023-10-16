– Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине первой. Около 2 тысяч долларов, как на Кипре? Да, – цитирует Кержакова "СЭ".
По итогам 10-ти туров чемпионата Сербии "Спартак" из Суботицы располагается на 7-й строчке в таблице, набрав 15 очков. В последнем туре Суперлиги команда Александра Кержакова в гостях нанесла поражение "Бачка-Тополе" (2:0), выступающей в еврокубках. В пятницу, 20 октября, клуб из Суботицы на своем поле примет лидера таблицы – белградский "Партизан".
Кержаков: моя зарплата в "Спартаке" в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде
Главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков рассказал о своей заработной плате в сербском клубе.
Фото: ФК "Спартак"