"Не буду даже рассуждать, какой матч важнее. И по эмоциям, и по накалу игры с этими соперниками невероятные. Их болельщики ждут с особыми чувствами, да и пресса нагнетает… И внутри тебя всю неделю до этих матчей что-то происходит, такие эмоции, что ты настраиваешься максимально серьезно и выходишь биться", — передает слова Облякова "КП Спорт".
В этом сезоне ЦСКА идет на седьмом месте в РПЛ. У команды Облякова 17 очков в 11 матчах.
ЦСКА и "Зенит" уже играли в этом сезоне. Матч закончился ничьей 1:1. Гол в ворота сине-бело-голубых забил Антон Заболотный. В конце матча счет сравнял капитан петербургского клуба Дуглас Сантос.
"Спартак" и ЦСКА играли свой матч в рамках 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2. На последних минутах гол забил бывший игрок красно-синих Хесус Медина.
Обляков: болельщики с особыми чувствами ждут матчи против "Зенита" или "Спартака"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, кто более принципиальный соперник для армейцев "Зенит" или "Спартак".
Фото: "Sport 24"