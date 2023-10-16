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Товарищеские матчи. Сборные

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Кения2 тайм

Семин: сборная Кении ниже уровнем, чем Камерун. Серьезных проблем у наших ребят возникнуть не должно

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.
Фото: "Матч ТВ"
– Сборная Кении ниже уровнем, чем команда Камеруна. Серьезных проблем у наших ребят возникнуть не должно. С камерунцами играли все сильнейшие, а со сборной Кении может сыграть более экспериментальный состав. Тут на все воля главного тренера, – приводит слова 76-летнего специалиста "РБ Спорт".

Товарищеский матч между сборными России и Кении пройдет в Анталье сегодня, 16 октября. Игра начнется в 19:00 по мск. Судейская бригада встречи будет представлять Турцию. Ранее наставник сборной Кении Энгин Фырат назвал предстоящий матч историческим для его команды, ведь Россия - первый соперник из Европы для африканского коллектива.

Октябрьский сбор национальной команды России стартовал 9 октября в Новогорске (Московская область). 12 октября россияне обыграли Камерун на своем поле в Москве со счетом 1:0. Под занавес первого тайма отличился нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, который забил свой дебютный мяч в карьере за национальную команду.


Сборная России сборная Кении Семин Товарищеские матчи
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