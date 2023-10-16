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Сильянов – о матче со сборной Кении: получили не то, за чем ехали

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Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче против Кении.
Фото: "Матч ТВ"
— Думаю, тяжело было больше из-за поля. Потому что качество не очень, честно говоря. Пропустили два дурацких гола. Где-то не повезло — вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.

Напомним, сегодня, 16 октября 2023 года, сборная России провела товарищеский матч против команды Кении. Встреча прошла в Турции. Она завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2. В составе нашей национальной команды забитыми мячами отметились нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Источник: "Матч ТВ"


Сильянов Сборная России сборная Кении
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