— Думаю, тяжело было больше из-за поля. Потому что качество не очень, честно говоря. Пропустили два дурацких гола. Где-то не повезло — вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.
Напомним, сегодня, 16 октября 2023 года, сборная России провела товарищеский матч против команды Кении. Встреча прошла в Турции. Она завершилась ничейным результатом. Итоговый счет поединка – 2:2. В составе нашей национальной команды забитыми мячами отметились нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Источник: "Матч ТВ"
Сильянов – о матче со сборной Кении: получили не то, за чем ехали
Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче против Кении.
Фото: "Матч ТВ"