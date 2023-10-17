"Возможно ли возвращение Кварацхелии в ближайшем будущем в РПЛ? Нет-нет-нет! Это будет очень тяжело осуществить. Думаю, возвращение Хвичи невозможно, не в ближайшее время, это точно. Это лидер "Наполи" и один из важнейших игроков в Европе. Если он уйдет из Неаполя, то в топ-клуб", — сказал Чинквини.
Напомним, грузинский спортсмен выступал за московский "Локомотив" c 2019 по 2022 год. В прошлом году казанская команда расторгла с ним контракт и транзитом через грузинское "Динамо" Кварацхелия перешёл в "Наполи". С командой он выиграл чемпионство Италии, отлично проявил себя в Лиге чемпионов, увеличив рыночную стоимость с 15 до 85 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
Чинквини: возвращение Кварацхелии в РПЛ невозможно
Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини считает, что нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия в ближайшее время не сможет вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"