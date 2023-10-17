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Гарре — о паспорте РФ: с моей стороны препятствий нет

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Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре признался, что спортивный директор команды Сергей Корниленко интересовался у него по поводу получения российского паспорта.
Фото: "Чемпионат"
"Сказал, что с моей стороны никаких препятствий нет. Если моя семья, отец, мой представитель — они согласны, то никаких проблем нет", — сказал Гарре.

Аргентинский футболист оказался в самарской команде в январе 2023 года, сразу показав высокий уровень игры. В нынешнем сезоне Гарре в 12 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Источник: РГ.


Гарре Сборная России Крылья Советов
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