"Сказал, что с моей стороны никаких препятствий нет. Если моя семья, отец, мой представитель — они согласны, то никаких проблем нет", — сказал Гарре.
Аргентинский футболист оказался в самарской команде в январе 2023 года, сразу показав высокий уровень игры. В нынешнем сезоне Гарре в 12 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: РГ.
Гарре — о паспорте РФ: с моей стороны препятствий нет
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре признался, что спортивный директор команды Сергей Корниленко интересовался у него по поводу получения российского паспорта.
Фото: "Чемпионат"