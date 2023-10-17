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Харин: вызов в сборную России был неожиданным

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Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин рассказал о своих эмоциях после вызова в сборную России.
Фото: "Чемпионат"
"Вызов в сборную России был неожиданным. Но где-то внутри хотелось, чтобы это произошло. Играть за сборную — это мечта всех футболистов, не думаю, что нужна какая-то мотивация для этого", — передает слова Харина "СЭ".

Вчера Харин дебютировал за сборную России в матче против Кении. Игрок вышел на 84-й минуте. Игра завершилась ничьей 2:2. Голы оформили Александр Соболев и Иван Обляков.

Евгений Харин сыграл в этом сезоне РПЛ 8 матчей. В них он сумел отдать 1 голевую передачу.

"Ахмат" Харина занимает 11-ю строчку в РПЛ. Клуб из Грозного набрал 12 очков в 11 матчах.


Ахмат Сборная России сборная Кении Харин
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