– Был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Более того, думаю, мы обязаны это делать, исходя из уровня нашего футбола и игроков сборной Кении. Вопросы, мне кажется, надо адресовать тренерскому штабу сборной. Выбор состава на игру, физическая готовность, тактика, мотивированность – мне очень хочется послушать тренерский штаб, – цитирует Геркуса Sport24.
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Геркус: был убежден, что мы уверенно обыграем Кению. Вопросы надо адресовать тренерскому штабу
Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус обвинил тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным в ничейном исходе товарищеского матча с Кенией (2:2).
Фото: ФК "Торпедо"