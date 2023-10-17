– Видно, что Алексей Миранчук находится не в лучшем состоянии. Он абсолютно ничем не выделялся, заметно отсутствие игрового тонуса, игрового ритма. Кузяев вышел на замену и смог встряхнуть игру. В принципе он и другие футболисты, вышедшие на замену, повлияли на игру и помогли добыть ничью, – приводит слова Кечинова "Газета.Ru".
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Кечинов: Алексей Миранчук абсолютно ничем не выделялся в матче со сборной Кении
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов оценил игру хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в составе сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).
Фото: ФК "Торино"