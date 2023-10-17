– Ничья в матче со сборной Кении – неожиданный результат, хоть это и товарищеский матч. Сборная России, естественно, намного сильнее 109-й команды мира. Наверное, футболисты просто не поняли, зачем им играть с Кенией. Мотивации не было, ведь команда не участвует ни в одном турнире. Чем дольше сборная России находится в отстранении, тем больше падает уровень команды, – цитирует 70-летнего чешского специалиста "РБ Спорт".
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Петржела: футболисты сборной России просто не поняли, зачем им играть с Кенией
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на ничейный исход товарищеского матча между сборными России и Кении (2:2).
Фото: ФК "Зенит"