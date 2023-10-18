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Александр Мостовой: футболку сборной России сейчас надевает кто угодно!

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Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ротацию в составе сборной России.
Фото: "Чемпионат"
"Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Футболку национальной команды надевает кто угодно", — передает слова Мостового "RT".

В октябре сборная России сыграла 2 товарищеских матча. Первую игру против Камеруна подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Второй поединок закончился ничьей 2:2. Национальная команда сыграла с Кенией.

Александр Мостовой сыграл 51 матч за сборную России. В них он оформил 10 голов.


Сборная России Мостовой
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