"Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Футболку национальной команды надевает кто угодно", — передает слова Мостового "RT".
В октябре сборная России сыграла 2 товарищеских матча. Первую игру против Камеруна подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Второй поединок закончился ничьей 2:2. Национальная команда сыграла с Кенией.
Александр Мостовой сыграл 51 матч за сборную России. В них он оформил 10 голов.
Александр Мостовой: футболку сборной России сейчас надевает кто угодно!
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ротацию в составе сборной России.
Фото: "Чемпионат"