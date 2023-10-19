– В "Зените" много бразильцев, мы следим за ними. Это отличная команда, я бы их назвал главными фаворитами чемпионской гонки. Кто еще? "Спартак" и ЦСКА. В этом сезоне высокая конкуренция в лиге, но мы рады, что она не проходит без нас.
После 11-ти туров чемпионата России по футболу "Краснодар" имеет на своем счету 27 набранных баллов. Южане занимают первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагаются самарские "Крылья Советов". "Волжане" к настоящему моменту времени успели записать в собственный актив 21 очко. Что касается петербургского "Зенита", который на протяжении пяти лет подряд брал золотые медали РПЛ, то он с 20 баллами идет третьим.
Источник: Metaratings
Защитник "Краснодара" Тормена: назвал бы "Зенит" главным фаворитом чемпионской гонки РПЛ
Защитник "Краснодара" Витор Тормена назвал фаворита в чемпионской гонке текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"