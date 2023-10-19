– Проблемы Соболева с дисциплиной? Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют. По игре "Спартака" видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева "красно-белые" скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" отстранил форварда сборной России Александра Соболева от тренировок в общей группе команды из-за проблем с дисциплиной. "Матч ТВ" подтвердил, что причиной временного исключения 36-летнего нападающего из основы стал конфликт с главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем. Издание разъяснило, что Соболев эмоционально ответил на претензии Абаскаля, которые испанец высказал игроку "в жесткой и оскорбительной форме". Якобы ответ футболиста не понравился 34-летнему испанцу, который принял решение отстранить его от работы в общей группе.
Мостовой: Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева "Спартак" скатится вниз
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на информацию о конфликте между главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым.
Фото: "Чемпионат"