– Не оцениваю слова других людей. Привык оценивать поступки. Поступков пока не вижу. Что должен сделать Ловчев? Пускай идет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно. Серьезно? Да, если он знает. Хотя бы пойти посоветовать Карпину, как нужно сделать по-другому. Посоветовать делом, а не словами со стороны. Люди, которые прошли футбол, должны более внимательно относиться к своим словам, на мой взгляд, – цитирует Талалаева "РБ Спорт".
Ранее бывший полузащитник и тренер "Спартака" Евгений Ловчев призвал главного тренера сборной России Валерия Карпина "перестать дурить" после ничейного исхода товарищеского матча с национальной командой Кении (2:2).
Валерий Карпин ушел из "Ростова" перед сезоном-2021/22, возглавив национальную сборную России. Однако после решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные клубы и команды от официальных международных соревнований 54-летний специалист вернулся в "Ростов" осенью 2022 года, сменив на посту главного тренера "желто-синих" Юрия Семина.
С этого момента Карпин совмещает работу в клубе РПЛ и национальной команде. Под его руководством россияне в октябре минимально обыграли Камерун (1:0) в Москве 12-го числа и ушли от поражения в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в Турции 16-го числа.
Талалаев: пускай Ловчев идет баллотироваться на тренера сборной России и выведет ее на первое место в мире
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев ответил ветерану "Спартака" Евгению Ловчеву на его критику в адрес наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Химки"