– Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же. Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении.
Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно. Потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании, – цитирует Фирата "СЭ".
16 октября сборная России провела свой второй товарищеский матч за месяц. Команда Валерия Карпина в Анталье (Турция) сыграла вничью с Кенией. Финальный свисток турецкого рефери зафиксировал счет 2:2. Россияне ушли от поражения благодаря голу полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова под занавес встречи.
Автором первого гола в составе сборной России стал форвард "Спартака" Александр Соболев. Кенийцы оба мяча забили, воспользовавшись ошибками обороны соперников. В эпизоде с первым голом ошибку допустили вратарь "Урала" Илья Помазун и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов. Второй гол стал следствием оплошности защитника "красно-белых" Георгия Джикии, который вышел на матч с капитанской повязкой.
Тренер сборной Кении – Быстрову: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире
Главный тренер национальной команды Кении Энгин Фират жестко ответил бывшему полузащитнику сборной России Владимиру Быстрову, назвавшему кенийских футболистов "просто дровищами".
Фото: "Матч ТВ"