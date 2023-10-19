– Допускается ли, что сборная России может ни с кем не сыграть на ноябрьских сборах? Мы не сыграли ни с кем на июньском сборе, при этом у нас были договоренности. Поэтому даже при наличии подписанных документов стоит быть осторожными в оценке перспектив. Сложности есть, но мы работаем над тем, чтобы найти партнеров для проведения ноябрьских товарищеских матчей, – цитирует Митрофанова "СЭ".
12 октября сборная России обыграла Камерун (1:0), а 16 октября провела свой второй товарищеский матч за месяц. Команда Валерия Карпина в Анталье (Турция) сыграла вничью с Кенией. Финальный свисток турецкого рефери зафиксировал счет 2:2. Россияне ушли от поражения благодаря голу полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова под занавес встречи.
Автором первого гола в составе сборной России стал форвард "Спартака" Александр Соболев. Кенийцы оба мяча забили, воспользовавшись ошибками обороны соперников. В эпизоде с первым голом ошибку допустили вратарь "Урала" Илья Помазун и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов. Второй гол стал следствием оплошности защитника "красно-белых" Георгия Джикии, который вышел на матч с капитанской повязкой.
Генсек РФС: сложности есть, но мы работаем над поиском партнеров для проведения товарищеских матчей сборной в ноябре
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил возможное отсутствие товарищеских матчей национальной команды России в ноябре.
Фото: РФС