– Мы нормально расстались с Глушаковым. Но футболист с каждым годом не молодеет. А у Дениса было запредельное желание играть постоянно, и я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате нашли взаимопонимание и расстались. Глушаков – большой профессионал. Когда он выходил на поле, всегда старался по максимуму, – цитирует Юрана "СЭ".
В настоящее время 36-летний полузащитник выступает за костромской "Спартак". В 4 матчах Второй лиги экс-капитан "Спартака" отметился результативной передачей. С 10 февраля 2023 года до конца сезона-2022/23 Глушаков играл в "Пари НН". В составе волжан ветеран сборной России провел 9 игр и забил один гол. Летом стороны не стали продлевать сотрудничество по истечении срока действия контракта.
Сергей Юран возглавил "Пари НН" в апреле нынешнего года. Контракт поволжского клуба с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. Нижегородцы выиграли 4 из последних 6-ти матчей чемпионата России и поднялись на 5-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 17 очков. Такое же количество очков у "Спартака", ЦСКА и "Динамо", которых "Пари НН" опережает по дополнительным показателям. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги команда Сергея Юрана на выезде встретится со "Спартаком". Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
Юран: у Глушакова было запредельное желание играть постоянно. Я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскрыл подробности ухода полузащитника Дениса Глушакова по окончании сезона-2022/23.
Фото: ФК "Пари НН"