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Полузащитник "Сочи" Батырев: мечтаю играть за "Реал". Перешел бы туда бесплатно

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Игрок "Сочи" Амир Батырев рассказал о своей мечте играть за топовый европейский клуб.
Фото: ФК "Тверь"
"Это моя мечта с детства. Хочу играть в топовом чемпионате. Больше всего хочется себя попробовать в испанской Ла Лиге: мечтаю сыграть за "Барсу" или мадридский "Реал". Если будет предложение из "Реала", то я бы бесплатно перешел", — сказал Батырев.

За "Сочи" в этом сезоне Батырев сыграл 13 матчей. В них атакующий полузащитник не отличился результативными действиями. Всего за южан футболист отыграл 25 игр. За это время он забил 1 мяч.

"Сочи" идет на последнем месте. Южане набрали 11 очков в 6 играх.

Источник: "Матч ТВ"


Реал Мадрид Сочи
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