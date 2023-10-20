"Это моя мечта с детства. Хочу играть в топовом чемпионате. Больше всего хочется себя попробовать в испанской Ла Лиге: мечтаю сыграть за "Барсу" или мадридский "Реал". Если будет предложение из "Реала", то я бы бесплатно перешел", — сказал Батырев.
За "Сочи" в этом сезоне Батырев сыграл 13 матчей. В них атакующий полузащитник не отличился результативными действиями. Всего за южан футболист отыграл 25 игр. За это время он забил 1 мяч.
"Сочи" идет на последнем месте. Южане набрали 11 очков в 6 играх.
Источник: "Матч ТВ"
Полузащитник "Сочи" Батырев: мечтаю играть за "Реал". Перешел бы туда бесплатно
Игрок "Сочи" Амир Батырев рассказал о своей мечте играть за топовый европейский клуб.
Фото: ФК "Тверь"