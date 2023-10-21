– Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна — моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР, — передает слова Огванга "РБ Спорт".
Отметим, что с февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от участия в международных соревнованиях. Ожидается, что ФИФА и УЕФА снимут дисквалификацию с нашей национальной команды после завершения СВО.
Напомним, в ходе октябрьского тренировочного сбора россияне провели два матча. Они одержали победу над Турцией (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).
Министр спорта Республики Уганда: хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между нашей страной и Россией
Государственный министр спорта Республики Уганда Питер Огванг изъявил желание, чтобы его национальная команда сыграла со сборной России по футболу.
Фото: РФС