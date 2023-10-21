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Министр спорта Республики Уганда: хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между нашей страной и Россией

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Государственный министр спорта Республики Уганда Питер Огванг изъявил желание, чтобы его национальная команда сыграла со сборной России по футболу.
Фото: РФС
– Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между Угандой и Россией. Ваша страна — моя страна. У нас исторически хорошие отношения еще со времен СССР, — передает слова Огванга "РБ Спорт".

Отметим, что с февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от участия в международных соревнованиях. Ожидается, что ФИФА и УЕФА снимут дисквалификацию с нашей национальной команды после завершения СВО.

Напомним, в ходе октябрьского тренировочного сбора россияне провели два матча. Они одержали победу над Турцией (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2).



Сборная России Сборная Уганды
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