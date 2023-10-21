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Матыцин: белорусская сторона прорабатывает список клубов, которые могут быть включены в РПЛ

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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о возможном включении белорусских команд в чемпионат России.
Фото: "Матч ТВ"
– Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге выступают только отечественные команды. Отметим, что в других профессиональных чемпионатах РФ есть клубы из Белоруссии. Например, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) участвует минское "Динамо. Кроме того, в баскетбольной Единой лиге ВТБ выступает команда "Минск".

После 11-ти туров чемпионата России по футболу первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар", в активе которого 27 набранных баллов. Самарские "Крылья Советов" с 21 баллом пребывают на второй строчке. На третьем месте с 20 очками располагается петербургский "Зенит".

Источник: "Матч ТВ"


Матыцин
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