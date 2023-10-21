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Министр спорта Уганды: отстранение российских спортсменов является позорным и обескураживающим

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Министр спорта Уганды Питер Огванг высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Фото: ТАСС
– Отстранение российских спортсменов является позорным, обескураживающим и жестоким, спорт – это объединяющий элемент, его нельзя использовать для сведения политических счетов, это блокирует потенциал молодежи – именно они участвуют в таких соревнованиях, они говорят на языке спорта, но становятся жертвой языка политики.

Ранее стало известно о том, что министр спорта Республики Уганда Питер Огванг посетил город Пермь и стал участником дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества". Кроме того, функционер изъявил желание, чтобы национальная команда Уганды провела товарищеский матч со сборной России по футболу.

Сборная России и отечественные клубы с февраля 2022 года не участвуют в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Руководители ФИФА и УЕФА несколько раз публично заявляли о том, что наша страна вернется на мировую арену после завершения СВО.

Источник: ТАСС


Сборная России Сборная Уганды
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