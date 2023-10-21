Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
СочиНе начат
Спартак
14:00
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
Крылья СоветовНе начат
Ростов
19:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
10:00
СоколНе начат
Волгарь
16:00
АланияНе начат
КАМАЗ
16:00
ХимкиНе начат
Черноморец
17:00
ТюменьНе начат
Ленинградец
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
18:00
КубаньНе начат
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:30
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
Райо ВальеканоНе начат
Жирона
17:15
АльмерияНе начат
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Барселона
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
13:30
МонцаНе начат
Салернитана
16:00
КальяриНе начат
Болонья
16:00
ФрозинонеНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
16:30
Боруссия МНе начат
Хайденхайм
18:30
АугсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
14:00
РеннНе начат
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
Лилль
16:00
БрестНе начат
Нант
16:00
МонпельеНе начат
Монако
18:05
МецНе начат
Лион
21:45
КлермонНе начат

Сильянов — о матче с "Динамо": "Локомотив" скорее недоволен. Не повезло реализовать свои моменты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался после матча с "Динамо" (0:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы скорее недовольны. Потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Думаю, что нам просто не повезло реализовать свои моменты", — сказал Сильянов.

22-летний Сильянов в 10 матчах нынешнего сезона провёл на поле 726 минут, не отметившись результативными действиями. Воспитанник ЦСКА находится в структуре "Локомотива" с 2019 года. С 2021 по 2023 год Сильянов играл на правах аренды в "Ростове", откуда впервые стал приглашаться в сборную России.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Сильянов Локомотив Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится