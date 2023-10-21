"Мы скорее недовольны. Потому что у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Думаю, что нам просто не повезло реализовать свои моменты", — сказал Сильянов.
22-летний Сильянов в 10 матчах нынешнего сезона провёл на поле 726 минут, не отметившись результативными действиями. Воспитанник ЦСКА находится в структуре "Локомотива" с 2019 года. С 2021 по 2023 год Сильянов играл на правах аренды в "Ростове", откуда впервые стал приглашаться в сборную России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Сильянов — о матче с "Динамо": "Локомотив" скорее недоволен. Не повезло реализовать свои моменты
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов высказался после матча с "Динамо" (0:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"