– Несмотря ни на что, "Спартак" должен брать три очка в этой игре. Но "Пари НН" способен преподнести сюрприз. Это будет очень яркий матч, но "Спартак" — фаворит этой игры, конечно, — цитирует Камоцци "РБ Спорт".
После 11-ти туров чемпионата России по футболу московский "Спартак" и нижегородский "Пари НН" набрали одинаковое количество баллов – 17. Сегодня, 22 октября 2023 года, эти клубы проведут очный поединок. В рамках 12-го тура чемпионата страны они сыграют в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток предстоящего противостояния запланирован на 14:00 по столичному времени.
Камоцци: "Спартак" — фаворит, но "Пари НН" способен преподнести сюрприз
Бывший советник экс-руководства московского "Спартака" Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего поединка между красно-белыми и "Пари НН" в 12-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"