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Литвинов – о победе "Спартака" над "Пари НН": мы получили удовольствие от своей игры

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Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал победу красно-белых над нижегородским "Пари НН" (1:0) в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Мне понравился первый тайм, мы получили удовольствие от своей игры. Понятно, что ошибки случаются, но на поле сегодня была команда, которая билась друг за друга. Если кто?то ошибался, то все выгрызали и бежали назад.

Напомним, сегодня, 22 октября 2023 года, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" состоялся очередной матч 12-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Спартак" сыграл против нижегородского "Пари НН". Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Отметим, что полузащитник хозяев Руслан Литвинов после финального свистка был признан лучшим игроком минувшего поединка.

Источник: "Матч ТВ"


Литвинов Спартак Нижний Новгород
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