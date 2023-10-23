– Сериал "Тед Лассо" смотрели? Вот и тут так же. Думаю, похож. Он что-то решил изменить в себе, сделать новый имидж. На фарт. Мне кажется, что ему идет. Смотрится нормально, – цитирует Литвинова "СЭ".
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Литвинов – об усах Абаскаля: сериал "Тед Лассо" смотрели? Думаю, похож
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, как отреагировал на появление усов у главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"