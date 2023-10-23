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Полузащитник "Спартака" Зиньковский: нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам

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Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский высказался об отношении главного тренера команды Гильермо Абаскаля к русским и иностранным игрокам.
Фото: ФК "Спартак"
– Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Мы все вместе готовимся, с легионерами у нас хороший коннект. Мы общаемся, играем и наслаждаемся футболом.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что русский костяк московского "Спартака" недоволен поведением главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Сообщалось, что испанец относится снисходительно к ошибкам легионеров, в то время как отечественные игроки часто попадают под наказания.

Московский "Спартак" после 12-ти тура Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 20 набранных баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Sport24


Спартак Зиньковский Абаскаль
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