"Голы будут. "Ростов" приучил нас к тому, что может и забивать, и пропускать много. Поэтому нулей явно не будет. Голы будут. У нас стал очень непредсказуемый чемпионат, и любая команда в самый неожиданный момент может победить, – сказал Дьяков Metaratings.ru.
"Ростов" примет у себя "Локомотив" 28 октября в 16:30. Встречу отсудит рефери Алексей Сухой.
Сейчас "Локомотив" замыкает пятерку лидеров чемпионата России. У железнодорожников 20 очков после 12 туров РПЛ. "Ростов" находится на десятом месте. У подопечных Карпина 13 очков в 12 играх турнира.
Дьяков: думаю, матч "Локомотива" и "Ростова" будет близкий к ничьей
Экс-игрок "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между "Локомотивом" и "Ростовом".
Фото: "Чемпионат"