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Григорян: "Краснодар" Ивича - самый неинтересный, но при этом самый эффективный в своей истории

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Экс-главный тренер "Тамбова" Александр Григорян высказался о выступлении "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
- В чём уникальность нынешнего "Краснодара"? Уникальность заключается в симбиозе рационализма и способности быть победителем. Таким по духу и менталитету является Владимир Ивич, который доказал это уже в своей карьере. С другой стороны, уникальность "Краснодара" в том, что это детище Галицкого. Аура дома и победный рационализм Ивича создали, возможно, самый неинтересный "Краснодар", но при этом самый эффективный в своей истории, - передает слова Григоряна Metaratings.ru.

"Краснодар" под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 12 матчах. Черно-зеленые опережают ближайшего преследователя "Зенит" на 5 очков.

"Быки" не проигрывали в чемпионате в текущем сезоне и продолжают удерживать беспроигрышную серию в РПЛ, длящуюся с прошлого сезона - она составляет уже 18 матчей (10 побед и 8 ничьих). При этом "Краснодар" является самой непропускающей командой чемпионата России - 7 пропущенных мячей в 12 матчах.


Краснодар Ивич Григорян
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