- Даже без Промеса "Спартак" по составу сильнее "Факела". И должен "Факел" обыгрывать. Но, учитывая состояние внутри команды - все движения, которые происходят вокруг и внутри - могут быть любые сюрпризы. Объективно - "Спартак" должен выигрывать. А то, что получится - может быть с точностью до наоборот, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Московский "Спартак" в рамках 13 тура Российской премьер-лиги сыграет на выезде с воронежским "Факелом", матч пройдет в субботу 28 октября и начнется в 14:00 по столичному времени. Красно-белые с 20 очками в 12 матчах находятся на четвертом месте в таблице РПЛ, воронежцы с 12 очками находятся на 13 месте.
Ранее появилась информация, что 31-летний голландский атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес не поехал с командой на выезд в Воронеж, оставшись в Москве.
Червиченко: "Спартак" должен обыгрывать "Факел" даже без Промеса. Но могут быть любые сюрпризы
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых в 13 туре РПЛ против воронежского "Факела".
Фото: Sportbox