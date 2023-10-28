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Ковтун - об Абаскале: тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками

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Экс-защитник московского "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал работу наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: Global Look Press
- Нравится ли, как работает Абаскаль? Поначалу было интересно, смотрел, как он ставит атакующую игру. Сейчас это немного стирается… Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок – тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как вначале.

Гильермо Абаскаль был представлен в качестве главного тренера московского "Спартака" 10 июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанского специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. На момент назначения Абаскаль стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории российской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне "красно-белые" провели под руководством испанца 17 матчей во всех турнирах, в которых одержали 10 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. После 12 сыгранных туров в РПЛ "Спартак" набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: "РБ Спорт"


Ковтун Спартак Абаскаль
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