- Нравится ли, как работает Абаскаль? Поначалу было интересно, смотрел, как он ставит атакующую игру. Сейчас это немного стирается… Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок – тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как вначале.
Гильермо Абаскаль был представлен в качестве главного тренера московского "Спартака" 10 июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанского специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. На момент назначения Абаскаль стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории российской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне "красно-белые" провели под руководством испанца 17 матчей во всех турнирах, в которых одержали 10 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. После 12 сыгранных туров в РПЛ "Спартак" набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Ковтун - об Абаскале: тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками
Экс-защитник московского "Спартака" Юрий Ковтун прокомментировал работу наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: Global Look Press