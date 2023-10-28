По информации "СЭ", нападающий "Зенита" Вильсон Изидор может пропустить встречу 13-го тура российской Премьер-лиги с "Ахматом". Сообщается, что 23-летний француз почувствовал недомогание, из-за которого не находится в оптимальной форме.
Матч "Зенит" - "Ахмат" пройдет сегодня, 28 октября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 19:00 по местному времени.
Изидор перебрался в "Зенит" в это летнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона. Он провел за "сине-бело-голубых" 7 матчей и забил 1 мяч.
Форвард "Зенита" Изидор может пропустить матч 13-го тура РПЛ против "Ахмата"
Нападающий "Зенита" Вильсон Изидор может пропустить матч 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" из-за недомогания.
Фото: ФК "Зенит"