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Салихова – о состоянии поля на матче "Факела" со "Спартаком": оно подошло бы только для Медиалиги

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, оценила газон футбольного стадиона в Воронеже, где сегодня красно-белые сыграли против местного "Факела" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах можно ходить. Любят у нас то в снег играть, то в лужах, непременно гордясь при этом. Только для Медиалиги, где нужно больше трэша, а техника не важна, подошло бы такое поле.

Сегодня, 28 октября 2023 года, в Воронеже состоялся очередной матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Факел" сыграл против московского "Спартака". Отметим, что на Центральном стадионе профсоюзов, где была проведена игра, до стартового свистка возникли проблемы с газоном из-за сильного дождя. Что касается результата поединка, то по итогам 90 минут сильнее оказались футболисты "Факела" – 2:0.

Источник: Metaratings


Салихова Спартак Факел
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