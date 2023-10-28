— После этого матча надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось: он тренер "Спартака". Задача на сезон — побеждать в каждом матче, — приводит слова Малышева "Матч ТВ".
Сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов прошел один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. Там местный "Факел" сыграл против московского "Спартака". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
34-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до лета 2025 года.
Гендиректор "Спартака": Абаскаль не будет уволен с поста главного тренера команды
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев сообщил о том, что Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера красно-белых после игры с воронежским "Факелом".
Фото: "Матч ТВ"