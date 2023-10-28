– Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может! Хотел бы подчеркнуть — "Факел" не тренируется на этом поле! Никогда!
Сегодня в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов прошел один из матчей 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Факел" сыграл против московского "Спартака". Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Отметим, что поле во время минувшего поединка выглядело не самым лучшим образом из-за сильного дождя, который прошел в Воронеже до стартового свистка. Внимание качеству газона после игры уделил и главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, который заявил о том, что при таком состоянии поля "Факел" является лучшей команда в чемпионате.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Факела": Абаскаль не умеет достойно проигрывать
Генеральный директор воронежского "Факела" Роман Асхабадзе подверг критике главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля за его слова на послематчевой конференции.
Фото: ФК "Спартак"