Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
СочиНе начат
Динамо
16:30
УралНе начат
ЦСКА
19:30
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
16:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Астон Вилла
17:00
Лутон ТаунНе начат
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
16:00
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
18:15
Реал СосьедадНе начат
Атлетик
20:30
ВаленсияНе начат
Атлетико
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
14:30
ФрозинонеНе начат
Монца
17:00
УдинезеНе начат
Интер
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
15:00
ПСЖНе начат
Мец
17:00
ГаврНе начат
Монпелье
17:00
ТулузаНе начат
Лилль
17:00
МонакоНе начат
Ренн
19:05
СтрасбурНе начат
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Альшин — о победе над "Спартаком": чего-то сложного, наверно, не было, судя по игре

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
"Историческое событие случилось — мы впервые за 20 с лишним лет победили. Историческое достижение. Обсуждали это между собой. Всем приятное сделали: себе, болельщикам, городу. Мы разбирали "Спартак" и понимали, как он играет. Но чего-то сложного, наверно, не было, судя по игре", — сказал Альшин.

Отметим, что воронежская команда победила "Спартак" впервые за 23 года. Победа, добытая с минимальным счётом в 2000 году, также была одержана в Воронеже.

В нынешнем сезоне Альшин отметился забитым голом и двумя результативными передачами в 16 встречах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: "Известия".


Факел Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится