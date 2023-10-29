"Историческое событие случилось — мы впервые за 20 с лишним лет победили. Историческое достижение. Обсуждали это между собой. Всем приятное сделали: себе, болельщикам, городу. Мы разбирали "Спартак" и понимали, как он играет. Но чего-то сложного, наверно, не было, судя по игре", — сказал Альшин.
Отметим, что воронежская команда победила "Спартак" впервые за 23 года. Победа, добытая с минимальным счётом в 2000 году, также была одержана в Воронеже.
В нынешнем сезоне Альшин отметился забитым голом и двумя результативными передачами в 16 встречах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: "Известия".
Альшин — о победе над "Спартаком": чего-то сложного, наверно, не было, судя по игре
Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе