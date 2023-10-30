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Семин — о поражении "Краснодара": парадокс! Один из лучших матчей по уровню игры, но ЦСКА заслужил победу

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Российский тренер Юрий Сёмин высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
Парадокс! Это был один из лучших матчей по уровню игры для "Краснодара". Наверное, удача была на стороне ЦСКА, но армейцы заслужили эту победу. "Краснодар" показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает", — сказал Сёмин.

Отметим, что это поражение стало для краснодарской команды первым в нынешнем сезоне чемпионата России. Также прервалась из беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывала 18 матчей.

ЦСКА благодаря этой победе поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. "Краснодар" остаётся первым.

Источник: "Спорт-Экспресс".


ЦСКА Краснодар Семин
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