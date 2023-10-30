"Понятно, что все от меня многого ждут. Есть разные обстоятельства, почему этого не происходит. Я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении: кто?то постоянно что?то говорит, обсуждает, ждет. Иногда могу провести вполне неплохой матч, но люди не видят голевых действий и сразу делают вывод: все, Пиняев сегодня был незаметен", — сказал Пиняев.
Пиняев согласился, что может играть лучше, но в то же время возразил тем, что в последних матчах за "Локомотив" и сборную России доказал, что продолжает делать то, что умеет.
В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев в 18 матчах забил гол и отдал три результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до конца 2026 года.
Также на счету Пиняева пять матчей в составе сборной России и один гол. Он самый молодой автор гола в её истории.
Источник: "Матч ТВ".
Пиняев: я и сам от себя жду иного. Возможно, проблема как раз в этом излишнем давлении
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев высказался о своей игре в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"