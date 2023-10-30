— Мне об этом ничего неизвестно, со мной никто не разговаривал, – приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Станислав Черчесов может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского "Спартака". Действующий контракт испанского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года.
После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 20-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.
Черчесов – о возможном назначении в "Спартак": мне об этом ничего неизвестно
Популярный российский тренер Станислав Черчесов отреагировал на слухи о своем возможном назначении в московский "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"