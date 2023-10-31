"Зенит" — наш главный соперник в этом сезоне. Знаю, что они уже пять сезонов подряд выигрывают чемпионат. Сейчас их команда снова на ходу, а мы проиграли", — передает слова Оласы РИА Новости.
Оласа перешел "Краснодар" в августе 2023 года за 2 млн. евро. За это время уругваец сыграл 13 матчей. В них 29-летний футболист отметился одной голевой передачей.
Сейчас "Краснодар" находится на первом месте в РПЛ. У южан 28 очков в 13 матчах. Действующий чемпион России "Зенит" располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков в 13 матчах.
Между собой "Зенит" и "Краснодар" сразятся 11 ноября на "Газпром Арене".
Защитник "Краснодара" Оласа: "Зенит" — наш главный соперник в этом сезоне. Сине-бело-голубые снова на ходу
Уругвайский футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что "Зенит" является главным соперником для "быков" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"