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Защитник "Краснодара" Оласа: "Зенит" — наш главный соперник в этом сезоне. Сине-бело-голубые снова на ходу

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Уругвайский футболист "Краснодара" Лукас Оласа заявил, что "Зенит" является главным соперником для "быков" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Зенит" — наш главный соперник в этом сезоне. Знаю, что они уже пять сезонов подряд выигрывают чемпионат. Сейчас их команда снова на ходу, а мы проиграли", — передает слова Оласы РИА Новости.

Оласа перешел "Краснодар" в августе 2023 года за 2 млн. евро. За это время уругваец сыграл 13 матчей. В них 29-летний футболист отметился одной голевой передачей.

Сейчас "Краснодар" находится на первом месте в РПЛ. У южан 28 очков в 13 матчах. Действующий чемпион России "Зенит" располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков в 13 матчах.

Между собой "Зенит" и "Краснодар" сразятся 11 ноября на "Газпром Арене".


Оласа Краснодар Зенит
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